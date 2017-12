Auto in fiamme allo svincolo di Padova Est: colonna di fumo e traffico bloccato

Incendio martedì mattina ad un'auto sulla rampa di uscita a Padova Est. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della stradale.

L'INCENDIO

Secondo quanto riportano alcuni testimoni l'automobile avrebbe preso fuoco in maniera autonoma. L'autista si sarebbe messo in salvo, non appena ha visto il principio d'incendio. Disagi per la circolazione che ha avuto delle ripercussioni.