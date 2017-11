Suv abbandonato in una strada bianca e incediato: forse utilizzato per un furto

Venerdì notte, intorno alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pozzoveggiani, a Padova per l’incendio di una Porsche Cayenne che si trovava fermo nel tratto della strada bianca

L'INTERVENTO.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno spento il rogo del suv andato completamente distrutto. Nessuna persona all'interno. Probabilmente un’auto rubata e abbandonata. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.