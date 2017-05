Incendio nella notte a Piove di Sacco, auto travolta dalle fiamme: vigili del fuoco sul posto

Auto in fiamme, nella notte tra domenica e lunedì, in via Aldo Moro a Piove di Sacco.

AUTO A FUOCO. L'allarme è scattato all'una e venti circa. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno spento l'incendio, evitando l’estensione del rogo. Le cause sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.