Auto rubata bruciata in campagna: era una prova scomoda di furti o rapine?

É stata rubata lunedì scorso a Boara Pisani l'auto di grossa cilindrata data alle fiamme giovedì notte nel trevigiano. Una scena da brivido, con la carcassa i fiamme che ha attirato l'attenzione dei residenti e che potrebbe aprire ben altri scenari legati al bolide, forse usato per commettere qualche crimine.

Il rogo

Stanno cercando di capirlo i carabinieri di San Biagio di Callalta, intervenuti alle 20.40 nelle campagne di via Bosco su segnalazione di alcuni residenti impauriti. La quiete della sera è stata squarciata dal bagliore delle fiamme sprigionate dalla Audi S3 ridotta a uno scheletro incenerito a bordo strada. Nel buio se ne sono accorti in fretta, nonostante la zona si in aperta campagna. Quando sul posto sono arrivati i vigili dei fuoco per domare il rogo la vettura, ora sotto sequestro, era ormai distrutta.

Le indagini

Le analisi dei resti hanno permesso di capire che si trattava dell'automobile di un 45enne padovano, che ne ha denunciato il furto lo scorso 14 gennaio. Le modalità del ritrovamento portano a escludere il rogo accidentale: si tratterebbe di un atto deliberato e l'ipotesi più accreditata è che quel bolide fosse diventato una prova scomoda. Di lì la decisione di bruciarlo, per cancellare ogni traccia di eventuali furti, rapine o altri reati commessi dopo averlo rubato. Le indagini si concentrano sugli episodi registrati negli ultimi giorni nel trevigiano e in varie zone del Veneto e del Friuli.

