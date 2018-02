Esce dalla sala slot e gli va a fuoco la macchina: paura di notte nell'Alta Padovana

E’ uscito dalla sala slot, è montato sulla sua micro car e la vettura ha preso fuoco per un corto circuito all’interno del motore.

Nessun ferito

Momenti di paura nella notte tra martedì e mercoledì all’esterno della sala slot e biliardi Play and Win a San Giorgio in Bosco in via Valsugana, dove verso le 2.30 una micro car Chatenet è bruciata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Cittadella che hanno spento il rogo. L’autovettura appartiene a un 21enne celibe che vive nell’Alta Padovana. Secondo i rilievi dei pompieri a causare il rogo sarebbe stato un malfunzionamento dell’apparato elettrico.