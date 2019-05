Automobile in corsa divorata dalle fiamme: il rogo domato grazie alla schiuma

La persona alla guida dell'utilitaria deve ringraziare la sua prontezza di riflessi perché non solo è riuscita a uscire dall'auto appena ha notato il fumo, ma ha anche accostato togliendola dal centro della carreggiata.

L'intervento

Sono le 17 quando per i pompieri di Cittadella scatta l'allarme: a Fontaniva, lungo via Angelo Velo all'esterno del parco Brenta Viva un'auto va a fuoco. A chiamarli è il conducente, fortunatamente scampato in tempo alle fiamme. Tutt'attorno si forma un capannello di gente, assistono impotenti al rogo che in pochi minuti avvolge la carrozzeria e l'abitacolo. I vigili del fuoco ricorrono alla schiuma antincendio con cui soffocano il fuoco che però ha irreparabilmente danneggiato il veicolo. Non resta nulla oltre alle lamiere annerite e agli pneumatici. Attorno alle 18.30 il mezzo è stato recuperato e nessuno è rimasto ferito. Si tratterebbe di un incidente dovuto a un guasto.