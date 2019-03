Prima il fumo, poi le fiamme: macchina completamente distrutta, il guidatore si salva in extremis

IL fumo lo ha allarmato, tanto da scendere di corsa dalla macchina. E si è rivelata la scelta migliore: un incendio ha completamente distrutto un'automobile.

I fatti

È successo alle ore 9 di sabato 23 marzo a Tencarola di Selvazzano Dentro: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Forno per l’incendio di un’auto. L’automobilista alla guida dell’utilitaria si è accorto della presenza di fumo nell’abitacolo ed è subito sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri, arrivati da Abano Terme con due mezzi, hanno spento le fiamme dell’auto andata completamente danneggiata. Le cause dell’incendio (di probabile natura elettromeccanica) sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con il raffreddamento dell’auto e la rimozione da parte del carro attrezzi.