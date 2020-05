La batteria sotto carica fa scattare l'incendio nell'Alta: fumo visibile a chilometri di distanza

Molte fiamme e un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza: il pomeriggio di domenica 3 maggio è stato caratterizzato da un furioso incendio nell'Alta Padovana.

L'incendio

Poco prima delle ore 14 i vigili del fuoco (giunti con tre autopompe, un’autobotte e dodici operatori da Cittadella e Padova e con l'ausilio dei volontari di Santa Giustina in Colle) sono intervenuti in via Piovego a Villa del Conte per l’incendio di una mini car, un’automobile, uno stabile agricolo, un trattore e altri mezzi per la lavorazione dei campi. Il proprietario dello stabile, intervenuto nelle prime fasi del rogo, è rimasto leggermente ferito e a scopo cautelativo è stato portato in pronto soccorso per un controllo, mentre i pompieri hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera struttura e dell’attigua abitazione. Il rogo ha bruciato una mini car, che si trovava sotto una tettoia metallica con la batteria sotto carica, e le fiamme dal piccolo veicolo si sono subito estese alla vicina Fiat Grande Punto e all’annesso stabile, dove all’interno si trovava il trattore e altre attrezzature da lavoro. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica della struttura da parte dei vigili del fuoco sono durate circa 4 ore.