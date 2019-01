Garage in fiamme nella notte: la tettoia va a fuoco, dei bolidi di famiglia resta solo cenere

Paura in piena notte all'esterno di un'abitazione a Legnaro, dove due automobili di grossa cilindrata sono andate completamente distrutte in un rogo.

I soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte quando i residenti hanno visto divampare le fiamme sotto alla rimessa esterna che funge da parcheggio. In via Borghetto sono arrivati i vigili del fuoco con due automezzi per spegnere il rogo, operazione che ha richiesto più di due ore di lavoro. Delle due vetture, una Audi Q5 e una Audi Q6 comprate da pochi mesi, non è rimasta che la carcassa incenerita, mentre la tettoia in legno ha riportato seri danni causati dalle bruciature. Annerita la parete esterna dell'abitazione, che non è comunque rimasta compromessa in modo grave. Nessuno è rimasto ferito. Secondo i primi rilievi curati anche dai carabinieri di Legnaro, all'origine del rogo potrebbe esserci stato un guasto elettrico partito dalla Q5, ma le verifiche sono ancora in corso.