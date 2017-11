Auto prende fuoco in mezzo alla carreggiata: colonna di fumo e traffico paralizzato

Le fiamme si sono alzate in mezzo la carreggiata. Momenti di panico lunedì sera attorno alle 19.30 a Vigodarzere quando un macchina che viaggiava in via Annibale da Bassano ha preso fuoco poco prima del ponte della Libertà in direzione di Limena.

TRAFFICO IN TILT

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le ripercussioni sul traffico sono state pesanti vista l’ora di punta con le auto deviate verso Saletto e verso Castagnara. La vecchia Renault Scenic ha preso fuoco improvvisamente: per evitare problemi, essendo il veicolo alimentato a Gpl, la zona è stata sgomberata e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.