Va a fuoco un autobus urbano con persone a bordo: nessun ferito tra i passeggieri

Momenti di paura verso l’ora di pranzo mercoledì ad Abano Terme dove un autobus ha preso fuoco in via Diaz attorno alle 13.45.

NESSUN FERITO. L'autista del bus di linea che segue la tratta che dalla cittadina aponense arriva a Padova ha visto fumo dalla parte posteriore del mezzo. Subito ha accostato, facendo scendere tutti i passeggeri e chiamando i figili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri della locale stazione che hanno domato le fiamme prima di procedere con i sopralluoghi per capire quali siano state le cause del rogo. L’incendio potrebbe essere divampato per un problema al motore causato da un corto circuito. Nessun ferito tra i passeggeri che sono subito scesi dal mezzo, allontanandosi in fretta. L'autobus è andato completamente distrutto.