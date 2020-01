Guasto al motore, fumo e fiamme sull’autobus: strada chiusa e passeggeri evacuati

Tanta paura. E fortunatamente nessun ferito: principio di incendio su un autobus extraurbano.

L'incendio

È successo poco prima delle ore 14.00 a Ospedaletto Euganeo sulla strada provinciale 91, all'altezza dell'incrocio di via Malimpiera: per cause elettro-meccaniche nel vano motore del pullman doppio snodabile che stava percorrendo la tratta Este-Badia Polesine si è sviluppato un incendio. Il conducente con grande prontezza di riflessi ha fermato il mezzo facendo subito scendere i 70 studenti a bordo: sul posto si sono precipitati i carabinieri di Ponso e i vigili del fuoco di Este, che hanno subito spento le fiamme. La strada è stata chiusa dal km 34+700 al km 36+900 per consentire anche le operazioni di recupero del mezzo.