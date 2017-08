Si accorge che qualcosa non va nell'auto e accosta: appena esce prende fuoco

Attimi di preoccupazione lunedì nel primo pomeriggio a Cartura.

L'INCENDIO



Intorno alle ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monticelli per l’incendio di un’autovettura. L’autista ha accostato quando si è accorto che qualcosa non andava ed è sceso proprio nel momento in cui l’auto prendeva fuoco. i pompieri di Abano hanno spento le fiamme sulla vettura andata completamente bruciata. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco.