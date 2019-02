Automobile parcheggiata lungo strada prende fuoco: nessun ferito, vigili del fuoco in azione

Brutta sorpresa sabato mattina attorno alle 6 quando un 54enne operaio ha trovato la sua automobile in fiamme.

L'incendio

L'incendio in via Noiera a Galzignano Terme. Il rogo sarebbe partito per cause accidentali: immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno prontamente spento le fiamme, e dei carabinieri. Nessun ferito mentre il danno è in corso di quantificazione.