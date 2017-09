A fuoco un'auto alimentata a gpl: distrutta la vettura, abbattuto un palo della luce

Incendio giovedì sera a Loreggia, dove una macchina alimentata a gpl ha preso fuoco, bruciando anche un palo della luce nei pressi del parcheggio.

AUTO DISTRUTTA.

L’episodio è accaduto in via Rochi. Per cause accidentali una Jaguar ha iniziato a bruciare, per una probabile fuoriuscita di gas dal motore. Nel rogo l’auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i pompieri che hanno domato l’incendio. I tecnici dell’Enel hanno sistemato il palo della luce distrutto, ripristinando l'eneriga elettrica.