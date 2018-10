Scende dall'auto pochi secondi prima che un incendio la distrugga: guidatore illeso per miracolo

Sano e salvo. Grazie alla sua prontezza di riflessi: un uomo è riuscito ad uscire in tempo dalla propria auto prima che la stessa venisse distrutta dalle fiamme.

La dinamica

È successo alle ore 11.30 circa di mercoledì a Monselice, in viale della Repubblica: l'uomo stava viaggiando tranquillamente sulla propria Citroen C3 quando all'improvviso è uscito del fumo dal cofano. Il conducente ha accostato e ha chiamato i pompieri, i quali sono subito accorsi da Este con due mezzi per spegnere l’incendio ma senza riuscire a salvare l'auto, andata irrimediabilmente danneggiata dalle fiamme. Le operazioni di completo raffreddamento della vettura e la messa in sicurezza del posto sono terminate dopo circa un’ora.