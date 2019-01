Cortocircuito alla macchina mentre la lava all'autolavaggio: scoppia incendio alla vettura

Ha portato l'automobile all'autolavaggio e in quel momento ha preso fuoco.

L'incendio

L'incendio sabato pomeriggio attorno alle 17: un 35enne del luogo ha portato la sua vettura al lavaggio Car Service in viale della Repubblica a Monselice poi, mentre era lì, per cause accidentali, poi i pompieri riveleranno che si è trattato di corto circuito, la macchina ha cominciato a prendere fuoco. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Este. Sul posto anche i carabinieri: il danno non risulta coperto da assicurazione.