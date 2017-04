Automobile avvolta dalle fiamme nel corso della notte, vigili del fuoco spengono il rogo

Poco dopo le 23.30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rotta Vecchia a Montagnana per l’incendio di un’autovettura.



INCENDIO. All’arrivo delle squadre di Este e Padova l’auto era completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno spento l’incendio dell’Alfa Romeo 159 SW, evitando l’estensione delle fiamme. Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del proprietario del veicolo il quale ha riferito di averlo abbandonato momentaneamente perchè in panne. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono durate sono durate circa un’ora e mezza. Sul posto anche i carabinieri.