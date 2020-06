Alte fiamme nel centro del paese: il rogo avvolge e distrugge l'auto di una donna

Hanno richiamato in strada decine di persone la colonna di fumo nero e le alte fiamme divampate a cavallo del mezzogiorno di mercoledì nel pieno centro di Massanzago.

L'incendio

Nel parcheggio adiacente il municipio, a cui si accede da via Roma, un'automobile è stata ridotta a una carcassa fumante da un incendio. Il veicolo si trovava posteggiato a ridosso del muro di cinta, vicino ad altre vetture, quando è stato avvistato il fuoco ed è stato dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i pompieri e i carabinieri di Trebaseleghe che hanno rintracciato la proprietaria, una 62enne di Loreggia. Un volta domato il rogo, si è appurato come della Lancia K non fosse rimasto nulla di integro. Successivi accertamenti hanno permesso di ricondurre l'origine del rogo a un'avaria di natura elettrica sviluppatasi nel cofano anteriore. Nessuna persona è rimasta coinvolta né ferita.