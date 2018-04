Auto in corsa prende fuoco all'improvviso: la guidatrice si salva appena in tempo

Divampano le fiamme, ma la guidatrice si mette in salvo appena in tempo: paura a Lozzo Atestino, dove un'automobile ha preso fuoco.

La dinamica

È successo nella mattinata di mercoledì, alle 9.30 circa: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cuccolo a Lozzo Atestino per l’incendio di una macchina andata completamente bruciata. La guidatrice si è subito accorta che qualcosa non andava, ha accostato la Fiat Panda e appena scesa dal veicolo ha notato le fiamme divampare. I pompieri, accorsi da Este, hanno dunque spento l'incendio che ha coinvolto tutta l'autovettura, di cui è rimasta soltanto la carrozzeria. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento e rimozione della vettura sono durate circa un’ora.