L'auto prende fuoco mentre sta percorrendo la provinciale con dentro un anziano

Una provvidenziale prontezza di riflessi. Dramma sfiorato sulla strada provinciale che porta a Teolo: un uomo, accortosi che la propria macchina stava per andare a fuoco, è riuscito ad accostare prima che le fiamme avviluppassero l'intero abitacolo.

I fatti

È accaduto alle ore 11.30 circa di martedì: un anziano stava percorrendo via Euganea Treponti a Teolo a bordo della propria Ford Ka quando si è accorto che qualcosa non andava. Senza pensarci su due volte il guidatore ha accostato la vettura a bordo strada ed è riuscito a scendere pochi istanti prima che l'auto prendesse fuoco. Ci è voluta circa un'ora ai pompieri di Abano, accorsi sul posto, per spegnere le fiamme: la macchina, però, è andata completamente distrutta