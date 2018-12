Rogo nella Bassa: macchina completamente distrutta dal fuoco, salvo il guidatore

Una sosta provvidenziale. Quantomeno per evitare il peggio: un incendio ha completamente distrutto l'automobile di un uomo, scampato al rogo in quanto fermatosi per effettuare degli acquisti.

La dinamica

È successo in via Valgrande a Sant'Urbano nella mattinata di venerdì 28 dicembre, a mezzogiorno: l'autista si era fermato per entrare in un esercizio commerciale, quando si è accorto che l’auto aveva preso fuoco. I pompieri, immediatamente accorsi da Este con due automezzi, hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato la vettura. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento della vettura sono terminate dopo circa un’ora.