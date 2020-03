Esce fumo dal cofano dell'auto: il conducente ferma l'utilitaria un attimo prima del rogo

Disavventura fortunatamente senza feriti nel primo pomeriggio di mercoledì nel Piovese, dove un veicolo è andato completamente distrutto in seguito a un incendio.

L'incendio

A dare l'allarme è stato lo stesso conducente, che attorno alle 13 stava percorrendo via Buzzacarina, poco lontano dalla frazione di Campagnola di Brugine, a bordo della sua Matiz. L'uomo durante la marcia ha avvertito qualcosa di strano al veicolo, vedendo poi uscire del fumo dal cofano anteriore. La prontezza di accostare e scendere immediatamente ha fatto sì che si evitasse un episodio grave. Il conducente infatti non ha potuto far altro che assistere impotente al rogo che divampava dal vano motore e in pochi minuti avvolgeva completamente l'utilitaria.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i pompieri di Piove di Sacco che hanno soffocato le fiamme e messo in sicurezza l'area accertando che gli unici danni erano quelli riportati dall'auto, andata distrutta. Il conducente non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono invece ancora al vaglio le cause dell'incendio, che potrebbero essere riconducibili a un guasto elettromeccanico.