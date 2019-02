Cortocircuito nella notte: le auto di una coppia finiscono incenerite nel giardino

A dare l'allarme sono stati gli stessi proprietari, che in pochi minuti si sono visti divampare un incendio nel giardino di casa a Sant'Angelo di Piove di Sacco.

L'intervento

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, arrivati da Padova, e ai carabinieri di Legnaro che si sono precipitati in via Monsignor Romero, nella frazione di Vigorovea. All'esterno della casa di una coppia di coniugi cinquantenni erano parcheggiate una Fiat Multipla e una Volkswagen Polo di cui non sono rimaste altro che le carcasse carbonizzate. Domate le fiamme prima che potessero propagarsi all'abitazione, i pompieri hanno stabilito che il rogo sarebbe scaturito da un guasto all'impianto elettrico della Fiat per poi investire anche l'altra auto parcheggiata accanto. I due proprietari, un operaio di 54 anni e la moglie casalinga di 52, sono fortunatamente rimasti illesi.