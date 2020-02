Attentato incendiario all'autovelox: ignoti cercano di distruggere il dissuasore con le fiamme

Attentato incendiario nella notte tra venerdì e sabato a Loreggia dove qualcuno verso le 2 ha danneggiato il dissuasore di velocità sistemato in via San Pio X.

L'intervento

I carabinieri del Nor di Cittadella sono intervenuti su segnalazioni di alcuni automobilisti: stando a quanto ricostruito dai militari qualcuno, utilizzando della paglia come innesco, ha innescato un incendio alla base dell'autovelox sistemato lungo la carreggiata. Le fiamme si sono auto estinte in pochi minuti provocando solo lievi danni alla struttura in plastica. La quantificazione del danno è in corso come lo sono le indagini per cercare di individuare i responsabili.