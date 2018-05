Vanno a fuoco 150 quintali di fieno: fiamme domate dopo ore all'interno di un'azienda

Nella notte tra sabato e domenica, alle 23.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Candiana a Bovolenta per l’incendio di un fienile all'interno di un'azienda agricola.

L'incendio

Le squadre dei pompieri intervenute da Piove di Sacco e Padova hanno circoscritto l’incendio, evitando l'estensione delle fiamme all’intera struttura. Bruciate 50 rotoballe di fieno per un totale di circa 150 quintali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento, smassamento del fieno e la messa in sicurezza della struttura sono terminate domenica mattina intorno alle 8