Carro agricolo a fuoco, paura per il bestiame: per domare il rogo servono ore

Poco prima delle 13 di lunedì un incendio ha interessato uno dei mezzi di proprietà dell'azienda agricola Marenda con sede in via San Giovanni nelle campagne alle porte di Candiana.

L'incendio

Il rogo è scaturito da un macchinario agricolo nel piazzale esterno, interessando anche del fino nelle immediate vicinanze. Per evitare che le fiamme si propagassero alla vicina stalla che ospita 120 bovini i pompieri sono intervenuti in forze da Padova e Cavarzere. Hanno lavorato per più di tre ore, riuscendo a circoscrivere l'incendio e a salvare tutti gli animali che non hanno riportato conseguenze. Ancora da chiarire la causa del rogo, che potrebbe risiedere in un guasto di natura meccanica o elettrica, come pure l'ammontare del danno complessivo.