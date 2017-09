Nella notte tra venerdì e sabato è scoppiato un incendio all'interno dell'azienda De Gasperi PMD energia s.r.l., in via Solferino a Grantorto. Hanno preso fuoco dei bancali in legno.

L'INTERVENTO.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. Sono ancora in corso le verifiche per capire se l'origine del rogo sia dolosa.