Incendio in un'azienda di riciclaggio di carta e plastica: capannone in fiamme

Nella notte tra sabato e domenica, alle 21.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato Santa Giustina in Colle per un incendio divampato all’interno di un’azienda di riciclaggio di carta e plastica.



INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO. I pompieri volontari del locale distaccamento intervenuti nell’immediatezza sono riusciti a contenere le fiamme, prima che si estendessero all’intero capannone. Sul posto anche i vigili del fuoco di Padova, Castelfranco e Cittadella. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del capannone sono terminate dopo circa 4 ore. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.