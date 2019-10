Incendio in fabbrica: danni per 100mila euro, attacco di panico per un operaio

É di un macchinario distrutto e un operaio illeso ma colto da un attacco di panico il bilancio dell'incendio alla Planoplast Srl di Casale di Scodosia.

L'incendio

Il rogo si è propagato durante la pausa pranzo di mercoledì in uno dei reparti, dove al momento non c'era nessuno perchè tutti gli operai si trovavano in pausa pranzo. A bruciare, quasi certamente per un cortocircuito accidentale, è stato un macchinario per la lavorazione della plastica, che i dipendenti hanno trovato ormai in fiamme. L'arrivo dei pompieri da Este ha permesso di circoscrivere l'incendio, limitando i danni alla macchina e all'area circostante invasa dal nerofumo. Le prime stime parlano di circa 100mila euro, come accertato dai carabinieri di Casale arrivati in via Veneto con i tecnici dello Spisal di Conselve.

Il malore

Al momento della scoperta del rogo nessuno è rimasto coinvolto né ferito, ma un 36enne di Galzignano ha accusato un improvviso malore. L'uomo è stato preso dal panico e in stato di forte agitazione si è optato per farlo recuperare da un'ambulanza, che in tutta sicurezza lo ha trasferito all'ospedale di Schiavonia dove ne è stato accertato il buono stato di salute.