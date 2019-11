In azienda scoppia l'incendio, intervento in forze dei pompieri per domare il rogo

Vigili del fuoco e carabinieri sono stati impegnati nella giornata di giovedì all'interno dei locali della Pulitura San Marco, teatro di un incendio.

Il rogo

L'allarme è stato lanciato dai dipendenti e dai titolari dell'azienda, con sede in via Monsignor Babolin, nella zona industriale alle porte di Bovolenta. Sul posto si sono precipitate due squadre dei pompieri partiti da Padova e da Piove di Sacco, al lavoro per domare il rogo nel più breve tempo possibile. Nel frattempo sono stati raggiunti da una pattuglia dei carabinieri del paese per fare completa chiarezza sull'origine dell'incendio. Al termine dell'intervento, gli accertamenti hanno permesso di appurare che si sarebbe trattato senza alcun dubbio di un incendio nato per cause accidentali, probabilmente riconducibili a un corto circuito. Nessuno è rimasto ferito né intossicato, mentre i danni sarebbero limitati ad alcuni elementi e oggetti senza però intaccare la struttura.