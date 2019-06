Incendio nella ditta di smaltimento rifiuti: vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme

Fuoco e fiamme. E tanta paura: un incendio è divampato in una ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti.

L'incendio

Si tratta della "Terme Recuperi" di viale dell'Artigianato a Montegrotto Terme: le fiamme - sviluppatesi intorno alle ore 16 di sabato 29 giugno sarebbero limitate ad alcuni container esterni ai capannoni e contenenti materiali di scarto (legno e carta). I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Montegrotto Terme: le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

(Notizia in aggiornamento)