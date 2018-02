Incendio nella Bassa in un capannone di rotoballe: fumo e problemi nella struttura

Alle 12.30 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato a Megliadino San Vitale per un incendio di una decina di balle di paglia all’interno di un capannone adibito alla lavorazione di trucioli e segatura.

L'INTERVENTO

I pompieri intervenuti da Este e Padova hanno spento le fiamme, la cui estinzione era stata iniziata dal proprietario. Tutto il materiale su cui si erano depositati delle faville incandescenti è stato portato fuori provvedendo allo spegnimento. Si è inoltre provveduto all’aereazione del capannone il cui fumo aveva invaso completamente tutta la struttura di oltre 200 metri quadri. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 4 ore.