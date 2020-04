Boschi in fiamme sui colli Euganei: fumo visibile da chilometri, elicotteri in azione

Notizia in aggiornamento

Un vasto incendio boschivo è divampato martedì nella zona dei colli Euganei, fra i territori comunali di Torreglia e Teolo.

La diretta

Ore 17.00 - L'incendio risulta sotto controllo, ma le operazioni di spegnimanto sono ancora in corso.

Ore 16.00 - In campo squadre dei vigili del fuoco provenienti da Abano, Padova, Lonigo insieme ai volontari di Santa Giustina in Colle intervenuti con tre autopompe, due autobotti e diciotto operatori. Oltre agli uomini a terra si è alzato in volo l’elicottero dei vigili del fuoco di Venezia "Drago 71" che ha effettuando diversi lanci d’acqua sui focolai. In azione anche un secondo elicottero dell’antincendio boschivo regionale.

Ore 14.00 - L'allarme è scattato nella tarda mattinata con le prime squadre dei pompieri accorse alle 13.30 nell'area del monte Asolone, nel comune di Torreglia. Il rogo è partito dalla zona di via Vallarega, poco lontano dal ciglio stradale e dalla frazione di Luvigliano dove sorge la celebre Villa Vescovi. L'alta colonna di fumo che si è levata dal rogo era visibile a chilometri di distanza, dal Montagnanese al capoluogo fino all'Alta Padovana. In supporto dei pompieri sono stati attivati anche i carabinieri della compagnia di Abano Terme per coordinare le operazioni e gli uomini della Protezione civile di Torreglia.

