Le fiamme divorano il box: per spegnerle servono quattro ore e quasi venti pompieri

Un lungo lavoro ha impegnato i vigili del fuoco giovedì pomeriggio, chiamati a intervenire su un incendio in una proprietà privata di via Vanzo a Monselice.

L'intervento

L'allarme è scattato poco dopo le 14 e l'entità del rogo è stata tale da costringere a intervenire 17 operatori e tre mezzi arrivati da Padova e Este, che hanno lavorato per oltre quattro ore. Il fuoco è divampato all'interno di un box utilizzato come legnaia e deposito. La rimessa è stata fortemente danneggiata, mentre sono state risparmiate la vicina abitazione e altre strutture. Al momento non sono ancora state chiarite le cause e l'origine dell'incendio, che parrebbe comunque di origine accidentale.