Fuoco e fiamme lungo l'autostrada: brucia un autocarro, rotoballe incendiate lungo l'asfalto

Alle ore 15 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A13 tra i caselli di Monselice e Terme Euganee in direzione Padova per l’incendio al carico di un camion che trasportava balle di paglia.

I soccorsi

L’autista del mezzo dopo diverse segnalazioni di altri veicoli in transito, si è accorto dell’incendio in atto sul cassone del camion e sul suo carico che si stava spargendo lungo l’autostrada. I pompieri accorsi da Este in primo intervento con i rinforzi delle autobotti di Padova e Rovigo, sono riusciti a spegnere le fiamme salvando il mezzo. Spenti anche diversi piccoli focolai lungo l’autostrada. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Nelle prime fasi di lavoro il traffico è rimasto bloccato. Al vaglio dei vigili del fuoco le cause che hanno innescato le fiamme. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.