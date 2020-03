Paura in autostrada: va a fuoco un camion per il trasporto dei medicinali

La colonna di fumo alta e nera è stata visibile per diversi minuti in buona parte della zona. Un camion si è incendiato giovedì mattina mentre percorreva la bretella autostradale che collega l'A4 all'A13. Sul posto i vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

L'allareme

Alle 10.55 i pompieri sono intervenuti lungo l’autostrada al km 108 poco prima del casello Padova Zona Industriale per l’incendio di un camion frigo adibito a trasporti dispositivi medici. L'autista è riuscito a scendere e dare l'allarme. I vigili del fuoco arrivati con tre automezzi, hanno spento le fiamme del camion, che era vuoto, tranne per il muletto utilizzato per il carico e scarico. Il rogo ha completamente distrutto il mezzo. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica e sono ancora al vaglio. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di bonifica sono continuate per oltre un'ora.

