Rimorchio a fuoco sulla A31: camionista in salvo grazie alle segnalazioni delle auto in transito

L'autista se n'è accorto appena in tempo. Evitando così il peggio per sé e per gli altri veicoli in transito: un incendio ha completamente distrutto il rimorchio di un autoarticolato, che trasportava carta imballata da macero.

La dinamica

È successo intorno alle ore 13.30 di mercoledì 8 luglio sull'autostrada A31 Valdastico tra i caselli di Santa Margherita d’Adige (Padova) e Noventa Vicentina (Vicenza) in direzione Nord: l’autista del camion, accortosi del fumo dallo specchietto retrovisore e messo in guardia dalle segnalazioni delle altre persone in transito, è riuscito a fermarsi e staccare in tempo la motrice. Le squadre dei vigili del fuoco - arrivate da Este, Lonigo e Rovigo - hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto l’intero carico e della sterpaglia ai margini dell’autostrada, mentre il traffico autostradale è stato canalizzato su una corsia. I pompieri stanno vagliando le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato innescato da un problema meccanico ad una ruota del semirimorchio: ancora in corso le operazioni di bonifica, con la rimozione dei blocchi di cartoni che vengono prima bagnati per poi essere caricati su un cassone ed essere smaltiti. Sul posto anche la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada.