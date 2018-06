Incendi a catena lungo la statale Adriatica: completamente distrutto il rimorchio di un camion

Prima lo pneumatico, poi la sterpaglia, quindi il rimochio: incendio "a catena" lungo la strada statale 16 Adriatica.

La dinamica

È accaduto nel pomeriggio di venerdì 8, poco prima delle 17.30, lungo la SS 16 a Solesino, all'altezza di via Nazionale: i vigili del fuoco sono intervenuti in quanto un camion, durante il tragitto verso la provincia di Rovigo, ha avuto un problema ad uno pneumatico, che ha preso fuoco innescando una serie d’incendi alla sterpaglia lungo la strada per poi estendersi al rimorchio. Illeso l’autista, che con grande prontezza di riflessi è sceso dal camion appena si è accorto delle fiamme ed è riuscito a staccare la motrice dal rimorchio. Le squadre dei pompieri intervenute da Este, Abano Terme, Padova e Rovigo con 4 automezzi pesanti e 2 moduli antincendio boschivo hanno spento le fiamme del semirimorchio (che trasportava generi alimentari) andato completamente distrutto e i diversi incendi innescati dal camion lungo la strada.