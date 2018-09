Cronaca Selvazzano Dentro / Via 2 Giugno

Camper in fiamme: i passanti danno l'allarme. Distrutto il mezzo di un ottantenne

Un rogo ha ridotto in cenere un Fiat Ducato in sosta in un parcheggio pubblico all'ora di pranzo. Il veicolo, di un anziano del posto, ha preso fuoco per cause accidentali