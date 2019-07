Il caldo, una scintilla e 4mila metri quadrati di terreno vanno a fuoco

Ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Piove di Sacco e il supporto di un'autobotte partita dal comando di Padova l'incendio scoppiato mercoledì sera a Celeseo.

L'intervento

Il rogo ha interessato un ampio appezzamento di terra di circa quattromila metri quadrati lungo via Cornio, nelle aperte campagne della frazione di San’Angelo di Piove di Sacco. Le prime segnalazioni sono arrivate nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, da parte di alcuni passanti e residenti della zona, richiamati dalle alte fiamme e dal fumo. Il campo è interamente ricoperto di vegetazione e sterpaglie che, viste le alte temperature di questi giorni, sono molto secche e hanno fatto divampare le fiamme in pochi minuti. I pompieri, una volta estinto il rogo, si sono messi al lavoro per capire cosa lo abbia innescato. Nessuno è rimasto coinvolto e non si registrano danni.