Incendio sul tetto della casa: prende fuoco la canna fumaria intervengono i pompieri

Nella tarda serata di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castellaro a Borgoricco per l'incendio di una canna fumaria. I pompieri arrivati da Padova e Santa Giustina in Colle con i volontari e tre automezzi tra cui l'autoscala sono riusciti a spegnere l'incendio del condotto di scarico dei fumi, evitando l'estensione delle fiamme alla copertura del tetto. Le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa due ore con il rientro in sede delle squadre. Nessuna persona è rimasta ferita.