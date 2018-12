Si surriscalda materiale isolante di una canna fumaria, va a fuoco tetto di un'abitazione

Si surriscalda il materiale isolante di una canna fumaria e va a fuoco il tetto.

L'incendio

L'episodio sabato sera attorno alle 22: l'innesco nella canna fumaria di un'abitazione di via Dei Frassini: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. I locali, in affitto a un cittadino ghanese, sono stati dichiarati inagibili. Danni in via di quantificazione.