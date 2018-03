Scoppia un incendio all'interno di un capanno dell'hotel: in fumo materiale plastico

Incendio sabato all'interno di un capanno distaccato proprietà dell'albergo Marconi di via Neroniana a Montegrotto Terme.

L'incendio

Il rogo, divampato secondo gli inquirenti per cause accidentali, ha distrutto il locale. In fiamme il materiale plastico stipato all'interno del ricovero utilizzato come ricovero per i rifiuti. Immediata la segnalazione ai vigili del fuoco che intervenuti sul posto sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti.