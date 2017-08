Fiamme in un capanno per gli attrezzi: ritrovati sotto le macerie due ordigni bellici inattivi

Mercoledì notte, poco dopo le 5, una volante è intervenuta in via Arbe, a Padova, in ausilio ai vigili del fuoco impegnati a domare l’incendio di un capanno per attrezzi pertinente all’abitazione di una anziana signora.

ORDIGNI BELLICI. A parte i danni materiali, non sono state rilevate persone ferite o intossicate. Al vaglio dei pompieri le cause che hanno scatenato le fiamme. Cosa particolare, durante l'attività di spegimento del rogo, sotto le macerie del capannone sono stati trovati due ordigni bellici per i quali è stato richiesto l’artificiere che ne ha appurato l’inattività.