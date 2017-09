Cronaca Tombolo / Via Roma

Vasto incendio nell'Alta Padovana: capannone di materie plastiche avvolto dalle fiamme

L'allarme è scattato poco dopo le 23 di sabato, in via Roma, all'angolo con via Giorgione. L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per tutta la notte. Ignote le cause