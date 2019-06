Capannone a fuoco nella notte in zona industriale: danni ingenti

Tanta paura. E molti danni: un incendio ha interessato un capannone nella zona industriale di Vigonza.

I fatti

È successo nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno in via dell'Artigianato: l'incendio è divampato nella ditta "Destro Paolo Spa" (che produce accessori metallici per calzature, abbigliamento e pelletteria nonché accessori di lusso e bigiotteria) provocando danni per 40 mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio.