Fuoco alla cappella Gandini: i vandali hanno provato ad appiccare le fiamme di notte

Fuoco alla cappella Gandini a Santa Maria della Maternità in via Due Palazzi. Nella notte tra domenica e lunedì ignoti hanno acceso un rogo a ridosso della cappella che si trova in una proprietà privata.

I SOSPETTI.

Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia. Le fiamme non hanno danneggiato la struttura. Le forze dell’ordine indagano sul gesto di vandalismo: i sospetti sono su alcuni giovani che si trovano di sera in un giardino pubblico poco distante da via Due Palazzi e che sono stati visti scappare.