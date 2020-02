Baracche in fiamme nella notte: il fumo entra in casa della vicina, donna intossicata

Poco prima delle 2 di notte nel centro di Monselice un incendio scaturito per cause accidentali all'esterno di un'abitazione ha causato un principio di intossicazione a una donna di 52 anni.

Il rogo

L'allarme è scattato in via Carboni, poco lontano dal municipio. Nel cortile dell'abitazione di un 73enne è divampato un rogo che ha attecchito due baracche e una tettoia di legno generando una notevole quantità di fumo. Fumo che in parte è filtrato dentro l'appartamento di una donna di origine cinese che vive nella casa accanto e che ne ha inalato una parte.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno circoscritto e domato le fiamme procedendo poi a mettere in sicurezza l'intera area. Nel frattempo sono giunti anche i carabinieri e i sanitari, che hanno preso in carico la 52enne per le cure del caso e per tenerla sotto osservazione. Le sue condizioni di salute non desterebbero comunque preoccupazione e nessun altro è rimasto ferito. A quanto appurato durante le verifiche tecniche il rogo sarebbe accidentalmente partito dall'autocombustione di alcuni residui di carbone che giacevano all'esterno, dunque per cause accidentali.