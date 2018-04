Un mozzicone e la casa va in fiamme: incendio devasta il cantiere, indagini aperte sulle cause

Erano le 5.30 di lunedì 23 aprile quando un passante ha lanciato l'allarme segnalando un incendio in atto in uno stabile in fase di costruzione e quindi, fortunatamente, senza nessuno all'interno. Nel cantiere allestito in via Cabrini a Vigonza ha preso fuoco del polistirolo accatastato all'esterno, a ridosso dei muri della casa.

La dinamica

A innescare la fiammata potrebbe essere stato il mozzicone di una sigaretta lanciata da un'auto in corsa, che a contatto con il materiale infiammabile ha fatto divampare il rogo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e sono al lavoro per risalire alle cause dell'incendio e a eventuali responsabili.